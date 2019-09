Legge mobilità,commissione rinvia parere

Dopo aver audito gli assessori Renzo Testolin e Luigi Bertschy la terza Commissione "Assetto del territorio" e la quarta Commissione "Sviluppo economico" hanno deciso di proseguire il lavoro di approfondimento sul testo di legge che contiene principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile. "Viste la complessità e la portata della tematica - riferiscono i presidenti della terza e della quarta Commissione, Alessandro Nogara (Av) e Giovanni Barocco (Uv) - e in considerazione degli emendamenti presentati in Commissione dai vari gruppi consiliari, abbiamo deciso di condurre ulteriori approfondimenti, rinviando l'espressione del parere sul testo di legge. Siamo convinti che vi siano i presupposti per fare un buon lavoro e realizzare un prodotto il più completo possibile e coerente con la strategia 'Fossil Fuel Free' sulla quale le strutture regionali competenti stanno sviluppando i contenuti, in attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale".