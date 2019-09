Segretari Comuni, ok commissioni a ddl

La prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" e la seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle hanno espresso parere favorevole a maggioranza (astensione del Movimento 5 Stelle e parere contrario di Lega Vda, Mouv' e gruppo Misto) sul disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per il reclutamento di Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta.

"Le Commissioni hanno raccolto il grido d'allarme lanciato dai Comuni valdostani che, allo stato attuale, non possono disporre di un numero adeguato di Segretari - spiegano i Presidenti delle Commissioni, Patrizia Morelli (Av) e Pierluigi Marquis (Stella alpina) -, esprimendo parere favorevole su questo provvedimento che permetterà lo svolgimento della procedura concorsuale in tempo utile per le prossime elezioni comunali del 2020. Questo disegno di legge risponde infatti all'esigenza di consentire l'avvio dei concorsi per garantire la piena copertura dei posti di Segretario. Un'esigenza sollevata con forza da parte degli Enti locali, che denunciano una situazione di criticità aggravata dai pensionamenti legati alla normativa 'quota 100'. Oggi, alla prima riunione dopo la pausa estiva, si è votato un nuovo testo, integrato da alcuni emendamenti che meglio definiscono la materia.» Il disegno di legge, su cui relazionerà il Consigliere Jean-Claude Daudry (Av), sarà iscritto all'ordine del giorno suppletivo del Consiglio regionale, convocato per i prossimi 18 e 19 settembre.

Lega-Mouv'-Misto, no a legge sanatoria - "Le motivazioni che ci hanno portato a esprimere parere negativo al disegno di legge per il reclutamento di Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta sono molteplici e ruotano intorno alle modalità di svolgimento del corso-concorso". E' quanto dichiarano i commissari Stefano Aggravi, Roberto Luboz e Diego Lucianaz (Lega VdA), Roberto Cognetta e Stefano Ferrero (Mouv') e Claudio Restano (gruppo Misto), aggiungendo: "Così come previsto, questo corso-concorso cerca di mettere una toppa ad anni di mala gestione e scarsa programmazione delle assunzioni del personale dirigente degli Enti locali e dell'Amministrazione regionale, senza volutamente valorizzare i Segretari di parte seconda che per tanti anni hanno sorretto gli Enti locali".

"Noi non ci stiamo, noi siamo per un riordino complessivo di tutto l'ordinamento regionale che, ad esempio, crei l'Albo unico dei dirigenti regionali comprendente anche i Segretari comunali. Siamo per una norma unica chiara e precisa, che sappia sgombrare il campo a queste continue toppe che l'attuale Governo regionale cerca di mettere in continuità con i problemi creati dalla gestione unionista e para unionista negli ultimi dieci anni" concludono.