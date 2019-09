Ok commissione bilancio consolidato Rava

(ANSA) - AOSTA, 10 SET - La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione dei gruppi M5S, Lega VdA e Mouv') sul bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2018. "Si tratta di un documento contabile a carattere consuntivo - spiega il Presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (Stella alpina) -, che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del 'gruppo amministrazione pubblica', composto dalla Regione e alcune tra le sue società partecipate più significative, in una visione d'insieme". I Commissari hanno anche nominato Paolo Sammaritani relatore della proposta di legge presentata dal gruppo Lega VdA sulle disposizioni in materia di tutela e sviluppo delle libere professioni, nonché di applicazione dell'equo compenso. (ANSA).