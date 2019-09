Lega-Mouv'-Gm, incentivare metano auto

"Incentivare l'installazione di impianti a gas metano per le auto": è quanto chiedono i consiglieri regionali Roberto Cognetta (Mouv'), Stefano Aggravi (Lega Vallée d'Aoste), Claudio Restano (gruppo Misto) e Luca Distort (Lega Vallée d'Aoste) che hanno presentato un emendamento al testo di legge sulle disposizioni regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile. "Abbiamo depositato un emendamento - spiegano - volto ad introdurre incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto circolante in regione, in particolare per l'installazione di impianti a gas metano per auto e autocarri immatricolati Euro 0 o superiori. Si prevede la concessione di un contributo pari al 90% del valore della spesa, per un importo massimo di 1.500 euro". "Riteniamo importante puntare al metano - precisano - perché è un combustibile virtuoso: la sua combustione produce poche emissioni, non emette particolati né ceneri. Possedere un'auto a metano è anche più vantaggioso dal punto di vista economico". (ANSA).