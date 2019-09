Ddl mobilità, proseguono audizioni

La terza Commissione 'Assetto del territorio' e la quarta Commissione 'Sviluppo economico' del Consiglio Valle hanno svolto una serie di audizioni sul testo di legge che contiene principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Sono stati sentiti, in dettaglio, i rappresentanti di Confindustria Valle d'Aosta, Giuseppe Proto e Marco Lorenzetti, e di Cna, Salvatore Addario e Terenzio De Fazio, oltre che l'Assessore ai trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile del Comune di Torino, Maria Lapietra.

"Una riunione proficua con interventi molto interessanti - commentano i Presidenti della terza e della quarta Commissione, Alessandro Nogara (Av) e Giovanni Barocco (Uv) - da cui sono emersi spunti che potranno essere utili per completare il lavoro di elaborazione di questa legge.Seguiranno altre audizioni, poi saranno esaminati gli emendamenti dei vari gruppi consiliari, con l'intenzione di giungere quanto prima a esprimere il parere delle Commissioni e portare il testo all'attenzione dell'Aula".