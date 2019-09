ConsVda, bourses etudes pays francophone

(ANSA) - AOSTE, 9 SEP - Le Conseil de la Vallée met à la disposition des étudiants des lycées une bourse d'études pour un séjour dans un pays francophone. A cet effet le Bureau de la présidence du Conseil de la Vallée a réitéré sa collaboration avec la Fondazione Intercultura.

"Nous soutenons depuis cinq ans cette initiative - dit la présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini - qui a le mérite de valoriser à la fois notre francophonie et l'échange interculturel entre les jeunes. La formation des jeunes générations passe de plus en plus par le dialogue multiculturel et vivre une expérience d'une année dans un Pays étranger est très enrichissante. Le Conseil est honoré de pouvoir y participer activement".

La bourse d'études, dont le montant est fixé à 6.000 euros au maximum, est réservée à un étudiant né entre le 1er août 2002 et le 31 août 2005 et lui permettra de vivre et d'étudier pendant une année dans un pays francophone - Belgique, Canada, France et Suisse. L'élève choisi sera logé et nourri au sein d'une famille sélectionnée, suivra les cours d'une école locale équivalant à une école secondaire du deuxième degré italienne, il participera aux activités extra-scolaires organisées et il pourra compter sur une assistance continue des correspondants locaux de la Fondation.

Les intéressés doivent adresser leur candidature au plus tard le 10 novembre 2019, en postulant directement sur le site internet de l'Associazione Intercultura, à l'adresse www.intercultura.it/consiglio-regionale-della-valle-d-aosta.

(ANSA).