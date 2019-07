3eme edition Conseil jeunes valdotains

"A nos yeux, vous représentez la jeunesse de l'espoir, la jeunesse à qui on donne des chances et qui nous confie des projets". Avec ces mots la Présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini, a ouvert officiellement les travaux de la troisième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, la simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes qui se tient jusqu'à vendredi 2 août au Palais régional d'Aoste.

"Je suis sûre - a ajouté la Présidente Rini - que, pendant cette semaine de travaux, vous allez faire preuve de sérieux et de responsabilité, mais je vous exhorte aussi à vivre à fond cette aventure humaine, à vous connaître, à vous parler, à échanger vos idées. La démocratie, en effet, se construit en écoutant les raisons de l'autre, tout comme notre personnalité se développe par l'échange, l'implication, la connaissance. Et si vous avez adhéré à ce projet, vous y croyez aussi".

La Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains, Sabrina Petey, lui a fait écho, déclarant que "la forte passion, que nous partageons, nous a poussé à dédier notre temps libre pour que des jeunes, comme nous, aient la possibilité de débattre et échanger des idées sur les enjeux de notre avenir. Il a été parfois difficile, et cela nous ne pouvons pas le nier, de promouvoir notre encore tout jeune projet, mais nous nous sommes battus et continueront à nous battre pour que des valeurs comme la citoyenneté active ou encore la francophonie cessent d'être si effrayantes".

"L'éducation à la citoyenneté - a dit le Président de la Région, Antonio Fosson - se situe à la limite entre la connaissance - des lois, des procédures et des règlements à appliquer au cours des travaux de l'assemblée - et une dimension plus affective, liée au sentiment d'appartenance à un territoire et à une communauté. Cette initiative se propose de conjuguer ces deux dimensions. Il y a de plus en plus la nécessité, pour un système de formation sérieux et intégré, de s'ouvrir à des projets comme celui-ci, qui portent sur la manière de participer à la vie publique, de proposer aux jeunes des expériences nouvelles insérées dans un contexte concret".

Les 30 jeunes âgés entre 18 et 28 ans représentant la Valcéjinie, la région autonome fictive créée pour ce jeu de rôle, travailleront autour de deux thèmes, la modernisation du système électoral et la parité des genres, en discutant deux projets de loi qui seront analysés d'abord au sein des Commissions et ensuite approuvés en session plénière. La Présidente Petey sera assistée dans le gouvernement de l'Assemblée par un Bureau de Présidence composée par deux Vice-Présidents, Federico Borre et Alexander Omuku, ainsi que par deux Secrétaires, Martina Praz et Gabriele Iannizzi. Elisa Nicoletta interprète le rôle de Secrétaire général du Conseil. Deux Assesseurs ont présenté les projets de loi qui seront discutés: Frédéric Piccoli, Assesseur à la modernisation du système électoral et à la représentation des citoyens, et Samuele Tedesco, Assesseur aux politiques sociales et à l'intégration. Deux Commissions analyseront les projets de loi: la Commission "Réforme du système électoral", présidée par Etienne Merlet, est composée par Marlène Jorrioz (Secrétaire), Manuel Cipollone, Giuseppe Grassi, Gabriele Iannizzi, Antonello Pistritto, Jacopo Jans, Marwa Khanafer, Vincent Martin-Schmets, Alexander Omuku, Martina Praz; la Commission "Parité des genres", présidée par Margaux Truc, est composée par Roberta Sapegno (Secrétaire), Christian Jeantet, Lucrezia Satta, Andrea Colosio, Simone Scarpante, Fabrizio Bal, Simon Pariset, Claire Duclos, Chloé Leroy, Federico Borre, Lucia Corrao. Les Conseillers sont divisés en quatre groupes "politiques", dont deux de majorité et deux d'opposition, appelés d'après les noms des quatre mille mètres valdôtains, Mont Blanc, Mont Cervin, Mont Rose et Grand Paradis. L'équipe journalistique qui s'occupe de la communication est composée par Aline Nicoletta, Federica Foglia, David Moliterno. (ANSA).