Consiglio Valle, rinviati ddl mobilità e segretari

L'esame in Consiglio regionale dei disegni di legge sulla mobilità sostenibile e sul reclutamento dei segretari degli enti locali è stato rinviato a settembre per consentire ulteriori approfondimenti in commissione. Questi i termini dell'accordo tra maggioranza e opposizione - secondo quanto riferito in aula dalla presidente Emily Rini - che ha sbloccato l'impasse che si era prodotta in mattinata dopo che i gruppi Lega e Mouv avevano presentato per ostruzionismo quasi 3.000 emendamenti ai testi in discussione, che sono stati ritirati.

Lega-Mouv-Restano, vittoria democrazia - "Quella di oggi è stata, a tutti gli effetti una grande vittoria per la democrazia. La democrazia si fonda su delle regole ben precise e se queste regole vengono violate allora non si può più parlare di democrazia. L'urgenza dei provvedimenti non deve perciò essere dettata da 'contentini' da dare all'alleato di Governo di turno". Lo affermano i gruppi Lega, Mouv e il consigliere Claudio Restano (Misto), commentando l'accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio Valle.