Consiglio Vda, sei ddl iscritti

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - Sono sei i disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno suppletivo del Consiglio regionale, convocato per mercoledì e giovedì prossimi. Di questi tre riguardano materie finanziarie (assestamento del bilancio di previsione della Regione per il 2019, seconda variazione al bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e disposizioni collegate). Un altro disegno di legge norma il reclutamento di segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, mentre dei restanti due provvedimenti sullo sviluppo della mobilità sostenibile verrà discusso un nuovo testo coordinato, approvato dalle commissioni terza e quarta.

Sono state iscritte anche due interrogazioni a risposta immediata: il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiede l'esistenza di eventuali legami di parentela del difensore che rappresenta alcuni creditori della Casinò Spa nel procedimento di concordato in continuità, mentre Adu-VdA vuole conoscere le valutazioni sulla mancata attivazione, per il prossimo anno scolastico, della classe prima dell'indirizzo professionale socio-sanitario presso l'Istituzione scolastica professionale di Verrès.(ANSA).