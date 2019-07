Mobilità sostenibile approda in aula

(ANSA) - AOSTA, 18 LUG - La proposta di legge sullo sviluppo della mobilità sostenibile in Valle d'Aosta approderà nell'aula del Consiglio regionale. Il nuovo testo, risultante dal coordinamento di due progetti di legge, ha oggi ottenuto il parere favorevole delle commissioni terza 'Assetto del territorio' e quarta 'Sviluppo economico', riunite congiuntamente. I gruppi Lega VdA, Mouv', M5S e Misto si sono astenuti.

"È l'avvio di un percorso mirato al perseguimento di una Valle d'Aosta sostenibile e sempre più amica dell'ambiente, come deliberato dal Consiglio Valle con la strategia Fossil Fuel Free, spiegano i presidenti della terza e della quarta Commissione, Alessandro Nogara (Av) e Giovanni Barocco (Uv).

"Dai prossimi mesi, finalmente, - proseguono - i cittadini avranno accesso a incentivi che contribuiranno a innescare un processo virtuoso, urgente e non più rinviabile di costruzione di una politica di riduzione dell'inquinamento e di contrasto ai cambiamenti climatici".

Secondo Manuela Nasso (M5s) "il testo approvato demanda alla Giunta regionale decisioni politiche che spetterebbero al Consiglio e non all'Esecutivo; è poi assente una nuova pianificazione urbanistica in seguito ad un cambiamento della mobilità urbana e mancano gli approfondimenti sul trasporto pubblico su gomma. Con i colleghi del M5S ci riserviamo di presentare degli emendamenti in Aula".(ANSA).