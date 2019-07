Apf aborde à Abidjan thème démocratie

Trois cents parlementaires de 51 sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont la Vallée d'Aoste qui était représentée par le vice-Président du Conseil, Joël Farcoz, et la conseillère Manuela Nasso, accompagnés par le Secrétaire général Christine Perrin, ont participé au rendez-vous à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 5 au 9 juillet .

Placée sous le thème 'Parlements et renforcement de la démocratie', la session plénière a permis aux parlementaires d'échanger des informations sur les bonnes pratiques démocratiques, les différents modèles institutionnels, les instruments pour garantir la participation des citoyens et de la société civile et l'accès aux activités des Parlements, mais aussi sur le renforcement du dialogue intergénérationnel.

"Nous avons lancé la proposition d'organiser en Vallée d'Aoste au printemps 2020 la première réunion intersessionnelle du Réseau des jeunes parlementaires francophones - dit le vice-président du Conseil Farcoz -, en suggérant le thème des changements climatiques et des transitions énergétiques".

En amont de l'Assemblée plénière, se sont réunis le Réseau des femmes parlementaires et le nouvellement né Réseau des jeunes parlementaires ainsi que les quatre Commissions permanentes de l'Apf - politique, coopération, affaires parlementaires, éducation et affaires culturelles.

La conseillère Nasso, qui a participé aux travaux du Réseau des femmes parlementaires, souligne: "Le Réseau des femmes est un espace de rencontre et de débat très enrichissant: la présence de la représentante d'Onu-Femmes nous a permis d'approfondir la stratégie multipartite en faveur d'une action d'égalité devant la loi pour les femmes et les filles d'ici à 2030".

La session plénière s'est conclue par l'adoption de 13 résolutions.