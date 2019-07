Trasporti, in Aula piano interventi

(ANSA) - AOSTA, 11 LUG - L'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Torino e il collegamento su rotaia Aosta-Courmayeur: sono i due principali obiettivi del Programma strategico di interventi in materia di trasporti su rotaia e gomma, illustrato in Consiglio Valle dall'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy. "Abbiamo cercato di elaborare un documento che già esisteva, aggiornandolo con dati recenti. Il programma si pone collegare più velocemente Aosta con Torino, con l'elettrificazione della tratta, e collegare su rotaia Aosta a Courmayeur. I soldi per l'elettrificazione sono nell'accordo di programma con Rfi e i primi 36 milioni sono arrivati. Per l'intera elettrificazione serviranno 80 milioni. Il programma recepisce gli studi sul tram-treno per collegare Pré-Saint-Didier con Courmayeur un milione di euro per andare all'appalto che permetterà un unico biglietto per il trasporti su gomma e ferro. E' un punto di partenza, il programma andrà economicamente sostenuto. Per ora non ci sono risorse" ha detto in aula l'assessore.(ANSA).