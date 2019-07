Nasce 'La Valle d'Aosta che cresce'

'La Valle d'Aosta che cresce' è la nuova area di pensiero alla quale farà riferimento il consigliere Claudio Restano (gruppo Misto). Lo ha comunicato in una nota inviata all'Ufficio di presidenza del Consiglio Valle. A darne notizia in aula, in apertura di lavori, la presidente dell'Assemblea Emily Rini. Restano ha spiegato che "i fuoriusciti dell'area di pensiero Area civica - Pour notre Vallée hanno costituito una nuova area di pensiero che a breve confluirà in una associazione culturale.

Non si hanno pretese di diventare un partito politico, ma il gruppo cresce; si trovano condivisioni su temi e metodi.

Riteniamo quindi opportuno non disperdere questo serbatoio di idee positive e vogliamo generare un movimento culturale che possa portare le proprie idee al Consiglio regionale e sul territorio".