Ue, Fidanza incontra vertici Regione Vda

La Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, e il Presidente della Regione, Antonio Fosson, hanno incontrato l'europarlamentare Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, componente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della Commissione per i trasporti e il turismo, accompagnato dal Coordinatore di Fratelli d'Italia VdA, Alberto Zucchi.

"Siamo onorati - dichiarano Rini e Fosson - che Carlo Fidanza, subito dopo il suo insediamento al Parlamento europeo, sia venuto in visita in Valle d'Aosta. È stata una prima importante occasione di confronto su tematiche di interesse della nostra realtà. Riteniamo fondamentale fare rete con i rappresentanti delle Istituzioni europee in un'ottica di rafforzamento della nostra Regione in un quadro istituzionale allargato". "Un primo incontro molto positivo - osserva fidanza - a cui faremo seguire presto tavoli tecnici sulle materie di mia competenza al Parlamento europeo, a partire dai trasporti e dall'agricoltura. Non avendo rappresentanti valdostani in Europa, mi ha fatto piacere mettermi a disposizione di questo territorio che merita il meglio".