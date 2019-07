M5S, 204 mila euro per un app inutile

"204.000 euro per un app inutile": è quanto dichiara, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Luciano Mossa, che sull'argomento ha presentato un'interpellanza.

"Spesa sostenuta con soldi pubblici - prosegue - per una app creata con la giustificazione di poter fare la prenotazione di alcune visite mediche online, visualizzare il proprio fascicolo sanitario e pagare il ticket. Ma quanti conoscono l'esistenza di questa app? Quanti l'hanno scaricata sul proprio smartphone e quanti lo faranno? Perché si possono fare solo alcune prenotazioni e non tutte?". "Dalla risposta dell'assessore Baccega - aggiunge Mossa - si apprende che dal 5 dicembre 2018 a oggi quest'app è stata scaricata dagli store di android e Ios da appena 2015 utenti su 125mila abitanti in Valle d'Aosta. Un successone! Ma, soprattutto, l'Assessore non ha avuto il coraggio di rispondere alla mia domanda: quanti hanno prenotato visite mediche in 8 mesi attraverso questa app?".

"Fosse la sanità regionale un settore che funziona bene - prosegue Mossa - si potrebbe essere un po' meno indignati di questa spesa inutile, ma con tutti i problemi che abbiamo, a partire dalle infinite liste d'attesa, si possono prendere 204 mila euro di soldi pubblici e sprecarli così? Tanto valeva bruciarli. 101 euro a download è la spesa calcolata in base agli utenti coraggiosi che, per lo meno, hanno provato a installare questa app sul proprio dispositivo, ma non ci è data la possibilità di sapere quanti ad oggi l'abbiano adoperata per prenotare visite mediche. Se a gennaio erano appena 7 (su circa 700 app scaricate) è facile fare una proporzione, potremmo essere attorno alle 20 unità".