Ok Rendiconto 2018, pareggia su 1,6 mld

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge che contiene il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018. Il testo ha ottenuto 20 voti a favore e 15 astensioni.

Ad illustrare il documento finanziario è stato Pierluigi Marquis (Stella alpina): "Il rendiconto 2018 presenta un totale a pareggio di 1.607,7 milioni di euro. Le entrate, al netto delle partite di giro, sono state accertate per 1.348 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, nel quale ammontavano a 1.353 milioni. La percentuale di riscossioni rispetto agli accertamenti finali è stata del 92%, dato assolutamente positivo. Le spese impegnate nel 2018 sono pari a 1.469 milioni di euro, comprese le quote relative al Fondo pluriennale vincolato di spesa e la quota relativa nell'ammortamento trentennale del disavanzo di amministrazione.

Rispetto al rapporto tra impegni e previsione definitive del rendiconto 2017, pari al 76,51%, i dati del 2018 presentano uno scostamento di miglioramento dell'1,77%".

Le missioni in cui maggiormente si sono concentrate le spese, tenuto conto anche della ripartizione della spesa del relativo personale, sono le seguenti: Tutela della salute (25,56%), Istruzione e diritto allo studio (17,79%), Relazioni con le altre autonomie locali (9,91%), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (8,21%).