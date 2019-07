Infortuni lavoro, Vda in controtendenza

La situazione degli infortuni sul lavoro in Valle d'Aosta è in controtendenza rispetto alle altre regioni, registrando una diminuzione degli infortuni: nel 2017 ce n'erano stati 1.566, mentre nel 2018 sono stati 1.495.

Inoltre nel 2017 si sono registrati due decessi, nel 2018 uno. I dati sono stati forniti dall'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, rispondendo ad un'interrogazione di daria Pulz (Adu) sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

"Nel panorama nazionale - ha aggiunto Bertschy - la nostra regione si colloca al secondo posto dopo la provincia di Trento, rappresentando un esempio virtuoso del lavoro svolto in questi anni. Tutte le attività realizzate hanno maggior valenza se collocate in un contesto in cui imprenditori e lavoratori pongono la massima attenzione al problema. Per fortuna in Valle d'Aosta è abbastanza diffusa questa cultura ma noi miriamo all'obiettivo di migliorare ancora la situazione".

"Abbiamo voluto richiamare l'attenzione su un bollettino di guerra silenziosa - ha replicato Pulz - che in Italia provoca tre vittime al giorno, che ci parla di un Paese impotente di fronte alle problematiche che contano davvero. Il lavoro è un diritto umano fondamentale, è fonte di vita, di realizzazione personale. Morire per il lavoro ai nostri giorni è inconcepibile. I dati fanno registrare per il 2018, a livello nazionale, 1.113 morti sul lavoro e 641 mila infortuni, con una preoccupante crescita di quasi il 6% rispetto al 2017; da gennaio a maggio 2019 ci sono già 391 vittime. Nella nostra regione per fortuna c'è un decremento del 4,5% sia di decessi sia di infortuni. È fondamentale la formazione professionale costante per la sicurezza nei luoghi di lavoro".