Ferrovia, ok commissione programma opere

La quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione del gruppo Lega VdA) sulla proposta di atto amministrativo che contiene il programma strategico di interventi di cui alla legge regionale 22/2016 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti). È stato inoltre accolto un emendamento proposto da Rete Civica-Alliance Citoyenne che prevede la riduzione dei tempi di progettazione e realizzazione dell'elettrificazione della tratta valdostana della ferrovia.

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione di questo programma - commenta il Presidente della Commissione, Giovanni Barocco (UV) - proposto dall'Assessore ai trasporti Luigi Bertschy. Sarà importante a questo punto attivare una proficua interlocuzione con il Ministero competente al fine di avere garanzie e certezze sul finanziamento dei vari interventi di competenza statale".

"Il parere positivo espresso a larga maggioranza dalla quarta Commissione - dichiara Chiara Minelli (Rete civica) - è un fondamentale passo avanti nelle iniziative per l'ammodernamento della ferrovia valdostana. Il "Programma strategico" contiene delle scelte di rilevante importanza. La tratta Ivrea-Aosta sarà elettrificata, ponendo fine alle rotture di carico ad Ivrea e adeguando la linea agli standard nazionali. Le percorrenze fra Aosta, la Bassa Valle, Ivrea e Torino saranno velocizzate. La tratta Aosta/Pré-Saint-Didier verrà riaperta e il Programma prevede di arrivare con le rotaie fino ai piedi del Monte Bianco, alla partenza dello SkyWay. Un'opera di rilevante interesse per il trasporto pubblico locale, ma anche per la fruizione turistica. Quello dell'ammodernamento della ferrovia è il grande progetto del prossimo decennio con investimenti complessivi, fra le due tratte, di oltre 300 milioni di euro in gran parte a carico dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana".