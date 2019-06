M5S, approvare bilancio Cva dopo Consiglio Valle

"L'approvazione del bilancio di Cva non può avvenire prima della seduta straordinaria del Consiglio regionale". Lo sostiene il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle aggiungendo: "Abbiamo scoperto che il 14 giugno Andrea Leonardi, presidente di Finaosta, ha comunicato alla Presidente Rini l'intenzione di rimandare la nomina del Consiglio di amministrazione ma di approvare il bilancio 2018 durante la seduta dell'Assemblea dei soci di Cva che si terrà il 28 giugno prossimo. Il rinvio dell'approvazione del bilancio è necessario poiché occorre valutare una serie di decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione in contrasto con la legge Madia che regola le decisioni da assumere rispetto alla quotazione in borsa di Società pubbliche quale è la Cva. L'approvazione del bilancio potrebbe comportare responsabilità anche gravi per l'Assessore alle finanze Renzo Testolin e per gli amministratori di Finaosta, fatto questo che vogliamo certamente scongiurare".

"Se Leonardi - proseguono i consiglieri Luciano Mossa, Manuela Nasso, Maria Teresa Russo e Luigi Vesan - pensa con questo escamotage di dare a qualcuno un contentino si sbaglia di grosso. Il giudizio sulla vicenda è tanto pesante che la maggioranza dei Consiglieri regionali ha preteso una discussione della risoluzione prima di assumere qualunque decisione. È un atto grave di protervia e di mancanza di rispetto nei confronti delle decisioni che deve prendere la proprietà, rappresentata dal Consiglio regionale; è un atteggiamento inammissibile a cui occorre porre rimedio con atti urgenti e chiari. Sono due le soluzioni: o viene impedito all'Assemblea dei soci di Cva di approvare il bilancio nella seduta del 28 giugno, oppure l'Assemblea straordinaria del Consiglio regionale deve essere convocata prima di quella data. Non esiste una terza possibilità".