Chatrian, su forestali da parole a fatti

(ANSA) - AOSTA, 18 GIU - "Sembra quasi che Lega e Mouv siano infastiditi che siamo passati dalle parole ai fatti". Lo afferma l'assessore regionale Albert Chatrian, replicando alla Lega e al Mouv' che hanno annunciato la loro non partecipazione al voto della delibera riguardante i lavori forestali. "Sono compiaciuto - sottolinea Chatrian - che Lega e Mouv condividano l'obiettivo che ci siamo posti nella programmazione relativa ai cantieri forestali. L'Amministrazione pubblica parla solo per atti ed è quindi indispensabile passare attraverso l'approvazione della delibera per dare garanzie occupazionali ulteriori, intensificando la manutenzione del territorio. Elemento questo che può concretizzarsi soltanto con l'impegno del pubblico".

Secondo l'assessore "mai come in questo momento è necessaria una programmazione per dare attuazione all'impegno condiviso e sollecitato anche dai consiglieri di Lega e Mouv, per la prima volta il Piano lavori approvato a febbraio 2019 impegna e prenota reali risorse finanziarie per il triennio".(ANSA).