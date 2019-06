A Chamois torna festival MusicAbilmente

"Un programma allettante e significativo, con incontri festosi e solidali tra gruppi che altrimenti ben difficilmente si sarebbero mai potuti avvicinare e tanto meno conoscere": sabato 22 e domenica 23 giugno torna a Chamois, per la quinta edizione, il festival "MusicAbilmente", che unisce musicisti con disabilità e normodotati in concerti in piazza. Organizzata dall'Associazione 'Insieme a Chamois-Enzembio a Tzamouè', la rassegna è sostenuta anche dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Si tratta di "un progetto volto a creare, a tutti i livelli, occasioni di incontro e di esibizione della propria 'arte di fare spettacolo' nonché occasioni di riflessione sulle reciproche esperienze per musicisti, educatori e docenti, e per il pubblico". I gruppi che si esibiranno provengono da Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

La direzione artistica del festival è stata affidata a Enrico De Palmas, coadiuvato da Simona Gallello.

Il programma: sabato 22 giugno alle 15 si esibiranno "I monelli dell'arte" di Montjovet, mentre alle 16 sarà il turno della "Bbb Band" di Villarbasse (Torino) e alle 21 ci sarà una Jam session; domenica 23 giugno è prevista alle 10.30 una tavola rotonda di riflessione di gruppo per educatori, musicisti e docenti e nel pomeriggio riprendono i concerti con la "Alberto Ferraro Band" di Ivrea alle 15 e "La nuova risonanza" di Saronno (Varese) alle 16.