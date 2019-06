Minoranza chiede Consiglio su Cva

Le forze di minoranza in Consiglio Valle hanno chiesto che venga convocata una riunione straordinaria dell'Assemblea regionale avente ad oggetto la Compagnia Valdostana delle Acque Spa. L'istanza è stata firmata da lega Vda, Mouv', M5S, Rete civica, Adu e Misto.

"Il 30 giugno prossimo - osservano Andrea Manfrin (Lega VdA) e Roberto Cognetta (Mouv') - scade il mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione. E' fondamentale affrontare il rinnovo dei vertici in una seduta monotematica anche alla luce della situazione politica attuale dove 17 Consiglieri che si definiscono maggioranza ma non lo sono, occupando in modo fraudolento le posizioni di Governo, pensano di poter fare una nomina così importante per la Valle d'Aosta senza ascoltare la maggioranza dei Consiglieri regionali".

Consiglio Valle su Cva il 2 luglio - "Il 2 luglio faremo una riunione straordinaria del Consiglio Valle sulla questione Cva. I termini sono pertanto posticipati". Lo ha annunciato il presidente della per le nomine dei vertici aziendali, in scadenza il 30 giugno, Regione, Antonio Fosson, aggiungendo che "il 17 giugno si riunirà la commissione paritetica per verificare le possibilità di modifica della concessione".