M5S, esperti per analisi bilancio Cva

L'analisi approfondita del bilancio della Compagnia valdostana delle acque e il rinnovo del mandato del suo consiglio di amministrazione: sono i due punti all'ordine del giorno della sessione straordinaria del Consiglio Valle richiesta dai 18 consiglieri regionali di minoranza. "Ieri sera nella conferenza dei capigruppo abbiamo raggiunto un accordo. Se Finaosta acconsentirà a fare slittare il cda dopo il 30 giugno, ne discuteremo il 2 luglio" hanno comunicato i consiglieri del M5S Luciano Mossa e Luigi Vesan. Aggiungono: "Riteniamo che prima di approvare il bilancio della società sia necessario un controllo sostanziale delle poste da parte di esperti esterni". Mossa punta il dito contro il management Cva che "ha manifestato su testate giornalistiche nazionali la volontà di quotare la Compagnia in borsa. Le dichiarazioni sono state un'invasione di campo visto che il destino della società resta da decidere". Rincara Vesan: "Chiediamo che il cda non sia rinnovato perché ha fatto affermazioni fuorvianti, contraddittorie e non esaustivamente veritiere. Ha affermato che la Madia vieta investimenti per la mobilità sostenibile. In realtà la Cva non ha questo vincolo visto che ha in mano la rete distributiva di energia elettrica".