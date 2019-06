Lega-Mouv', preoccupati per no a bilancio Casinò

"Purtroppo ieri in Consiglio non siamo riusciti a discutere importanti iniziative sul Casinò. Il voto contrario sul bilancio ha importanti ripercussioni. Sono elementi che ci preoccupano moltissimo". Lo ha detto il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) durante una conferenza stampa sul tema della casa da gioco. "Il non al bilancio - si chiede - prelude alla revoca dell'amministratore unico? Ci sono problematiche legali? Le indicazioni sul nuovo bilancio sono state fatte in sede assembleare oppure no? Inoltre vogliamo capire la posizione della Regione riguardo alla posizione del presidente del collegio sindacale".

"Abbiamo saputo di una manovra - ha aggiunto Roberto Cognetta (Mouv') - per acquistare dei crediti. Volevamo sapere se i due professionisti aostani coinvolti nell'operazione sono parenti di membri di Giunta. E' un problema politico se sono legati a chi va in assemblea a decidere le sorti del Casinò".