Rete civica, non entriamo in maggioranza

"Non vogliamo entrare in maggioranza, non chiediamo posti in Giunta né di sottogoverno: chiediamo atti concreti e perseguibili entro un anno per poi andare a elezioni, sulla base di un sistema totalmente nuovo.

C'è chi parlerà di puntello, di soccorso rosso alla maggioranza, ma non è così: non c'è nessun attaccamento alle poltrone, la nostra è una proposta che riteniamo di buon senso e di alto profilo". Lo ha detto Chiara Minelli (Rete civica), intervenendo nel dibattito sull'uscita dalla maggioranza del consigliere Claudio Restano.

"Qualora la nostra proposta non fosse accolta - ha aggiunto - sarà inevitabile tornare alle urne, con la consapevolezza politica però che si possa riconfigurare la situazione attuale.

Noi siamo stati eletti per assumere dei buoni provvedimenti per la comunità, ma l'anno trascorso è stato inconcludente e questo non giova a nessuno. Possiamo, nei prossimi mesi, lasciare un segno duraturo di cambiamento strutturale, sarebbe un segno importante per i cittadini".