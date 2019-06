Restano, non è stato tradimento politico

"Il mio non è stato un tradimento politico, ma un cambiamento di percorso, un cambiamento naturale, abbiamo delle idee diverse sul futuro di questa Regione". Lo ha detto Claudio Restano, intervenendo in Consiglio regionale, spiegando la sua uscita dalla maggioranza.



L'assemblea regionale, che sta affrontando il punto relativo alle dimissioni di Restano dalla carica di segretario del Consiglio, è impegnata in un dibattito sulla situazione politica.