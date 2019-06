Console Cuba in visita ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 1 GIU - Visita istituzionale in Consiglio Valle oggi per il console generale della Repubblica di Cuba a Milano, Llanio Gonzalez Pérez, che ha incontrato il vicepresidente dell'assemblea Joël Farcoz, l'assessora all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili Chantal Certan e la presidente della prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' Patrizia Morelli. Il Console era accompagnato dai rappresentanti dell'associazione Uniendo Raices. "L'incontro - spiegano, in una nota, Joël Farcoz, Chantal Certan e Patrizia Morelli - è stato l'occasione per il neo Console di prendere conoscenza delle Istituzioni e della realtà culturale, linguistica e socio-economica della Valle d'Aosta, in un'ottica di collaborazioni e scambi futuri".(ANSA).