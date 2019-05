M5s, tracollo Psichiatria e Dermatologia

"Oltre alla disastrosa situazione di Psichiatria, svanita dal territorio e quasi inesistente nel Capoluogo, il tracollo della Sanità pubblica valdostana coinvolge adesso anche la Dermatologia". Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Movimento 5 Stelle "dopo aver appreso che l'Usl sta telefonando agli utenti che già avevano programmato visite dermatologiche da mesi per segnalare che le stesse vengono rinviate a data da destinarsi".

"È come se la salute fosse un bene di cui è possibile rinviare il godimento - aggiungono -, come se il benessere dei valdostani non fosse una priorità, ma qualcosa che può venir tranquillamente posticipato all'infinito. Eppure i valdostani sostengono il loro servizio sanitario pagando le imposte puntualmente, altrimenti scattano le sanzioni, oltre che i ticket sulle prestazioni e sui farmaci che in altre Regioni sono gratuiti".

"È ora che l'Assessore alla sanità Mauro Baccega e il Dirigente Angelo Michele Pescarmona - concludono - si assumano le responsabilità derivanti dal loro lauto stipendio. Se anche la loro retribuzione fosse rinviata a data da destinarsi, forse i pazienti valdostani riceverebbero l'attenzione cui hanno diritto?".