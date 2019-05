Cresce ricorso a Difensore civico

(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - Continuano a crescere i casi di ricorso dei valdostani al Difensore civico. Nel 2018 sono state 1024 le richieste di intervento, otto in più rispetto al 2017.

L'incremento negli ultimi sette anni è stato del 127 per cento.

Ad aumentare non sono però solo gli utenti, ma anche gli atteggiamenti di non collaborazione da parte di alcuni enti (pubblici) che non rispondono alle richieste dello stesso Difensore. Il bilancio dell'attività è stato tracciato oggi da Enrico Formento Dojot, sentito dalla prima commissione consiliare 'Istituzioni e autonomia'. I problemi per cui i cittadini ricorrono al Difensore civico riguardano il pubblico impiego, i tributi, i servizi sociali, l'edilizia e l'urbanistica. Le istituzioni coinvolte sono, tra gli altri, gli enti locali (275 casi), la Regione (156) e l'Usl (114). (ANSA).