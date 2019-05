ConsVda, 70e anniversaire 1ère réunion

Le 70e anniversaire de la première réunion du Conseil de Valle, élu démocratiquement le 24 avril 1949, a été célébré au début de cet après-midi.

Pour la Présidente de l'Assemblée Emily Rini, "déjà pendant cette première séance s'annonçaient tous les thèmes qui ont rythmé le débat au sein de l'Assemblée régionale durant ces 70 ans: l'Autonomie et son épanouissement, l'organisation financière, la zone franche, le tourisme, les travaux publics, qui avaient déjà été entamés par le Conseil du Comité de Libération Nationale en raison de l'urgence de la reconstruction après la guerre".

La Présidente a aussi rappelé que, à cette première Législature, avait été élu un jeune César Dujany: "il nous a nous a quitté il y a seulement deux mois - a dit Emily Rini - mais à qui nous adressons aujourd'hui une pensée pleine d'affection et de remerciement pour tout le travail qu'il a accompli pendant son existence au service de la Vallée d'Aoste".

La Présidente a invité toutes les conseillères et les conseillers à puiser leur énergie dans cet enthousiasme et dans cet honneur. "Parce que dans cette Salle - a-t-elle ajouté - bien que avec des visions politiques différentes, il y une ambition commune à nous tous: c'est celle d'accomplir notre devoir, avec toute l'énergie, l'humilité, l'engagement dont nous sommes capables pour améliorer notre chère Vallée".