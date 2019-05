Approvato rendiconto Consiglio Valle

Con 18 voti a favore e 17 astensioni il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato il rendiconto della gestione 2018, nonché l'assestamento del bilancio di previsione per il 2019. Il totale delle spese 2018, al netto delle partite di giro e dell'avanzo 2017, è pari a 8 milioni e 793.516 euro. Il totale delle entrate 2018, al netto delle partite di giro e dell'avanzo 2017, ammonta a 10 milioni 98.000 euro: l'assegnazione a carico del bilancio regionale in favore del Consiglio ammonta a 9 milioni e 800.000 euro, di cui 9 milioni 505.800 sono stati sono destinati alla copertura delle spese correnti mentre 294.200 alla copertura delle spese in conto capitale.

Al termine del 2018 si rileva un avanzo di amministrazione di 1 milione e 309.000 euro che, detratto di 200.000 euro per accantonamento in previsione dell'erogazioni future delle indennità di fine mandato a favore dei Consiglieri regionali uscenti, viene restituito alla Regione.