A Florence Bovet le concours Abbé Treves

Florence Bovet, 19 ans d'Arvier, inscrite à la dernière année du Lycée classique d'Aoste, a remporté le premier prix du deuxième volet de la 20e édition du concours 'Abbé Trèves'. Elle a gagné un stage d'un mois dans la rédaction d'un journal francophone. Dans l'après-midi d'aujourd'hui, la présidente du Conseil régional, Emily Rini, à la présence du vice-président de l'Assemblée valdôtaine, Joël Farcoz et du président de la section valdôtaine de l'Union internationale de la presse francophone, Joseph Péaquin, lui ont remis le prix.

Organisé par la Section de la Vallée d'Aoste de l'Upf, avec la collaboration de l'Assemblée valdôtaine, des Assessorats régionaux à l'éducation et aux biens culturels, de l'Université de la Vallée d'Aoste et du Centre d'études "Abbé Trèves", le concours s'est articulé en deux volets concernant, le premier, les élèves des classes troisièmes des écoles moyennes et, le deuxième volet, les jeunes résidant en Vallée d'Aoste âgés de 18 à 30 ans. Les thèmes choisis cette année ont porté sur la vie et l'œuvre d'Innocent Manzetti et sur l'Année internationale des langues autochtones.

Rentrant dans le cadre des initiatives pour la Semaine de la Francophonie en Vallée d'Aoste, le concours visait à encourager les jeunes valdôtains à découvrir le monde du journalisme francophone et à approfondir la connaissance de l'histoire, de la culture et de l'actualité de la Vallée d'Aoste.