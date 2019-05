A' Sara Maietti bourse etude francophone

C'est Sara Maietti, 17 ans, résidant à Charvensod et étudiant du Lycée classique bilingue d'Aoste, la lauréate de la bourse d'études pour la formation francophone, voulue par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste en collaboration avec la Fondazione Intercultura onlus de Colle di Val d'Elsa (Siena).

Le prix a été remis dans l'après-midi d'aujourd'hui, jeudi 16 mai, par le vice-président de l'Assemblée valdôtaine, Luca Distort, à la présence des conseillers secrétaires Claudio Restano et Luigi Vesan, du responsable local pour le développement du bénévolat de Intercultura, Marco Milighetti, de la présidente du Centre local de la Fondazione Intercultura, Mara Ciardi, ainsi que du gagnant de la première édition de la bourse et actuellement vice-président du Centre local de Intercultura, Pietro Signò.

La bourse d'études permettra à Sara Maietti de séjourner pendant une année en Belgique francophone, où elle sera accueillie par une famille et où fréquentera la troisième année du Lycée; elle participera aussi aux différentes activités extra-scolaires et pourra compter sur une assistance permanente de la part des correspondants locaux d'Intercultura. Le projet, qui se base sur la spécificité francophone de la Vallée d'Aoste, est à sa cinquième édition: en 2014 ce fut Pietro Signò qui alla au Québec, en 2015 Alessia Mavilla en Belgique, en 2016 Giulia Todaro en France, en 2017 Riccardo Rossi en Belgique francophone.