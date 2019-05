A Chatillon trofeo Conseil régional

Sono sei le squadre di calcio categoria Veterani che il 25 e 26 maggio, al campo sportivo Brunod di Châtillon, si contenderanno il settimo 'Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando". L'evento è organizzato dalla società Veterani VdA Châtillon con il sostegno del Consiglio Valle. I partecipanti: Veterani VdA Châtillon, Veterani Rivoli 1990, Veterani Veloces Vercelli, Veterani Over Robbio 1991, Veterani Sallanches e Veterani Bonneville. La cerimonia di premiazione si terrà in località Perolle a Châtillon domenica 26 maggio, alle 16. "La manifestazione - si legge in una nota - vuole commemorare la figura di Attilio Rolando, consigliere regionale dal 1978 al 1988, molto conosciuto e stimato, scomparso nel 1991, ricordato tutt'oggi per la sua disponibilità e la sua serietà".