M5S dona defibrillatore a Comune Avise

Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle ha donato un defibrillatore al Comune di Avise. L'apparecchio sanitario sarà installato nell'area ricreativo-sportiva del paese. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività del gruppo M5S che, nel programma elettorale, aveva previsto di destinare parte delle indennità dei Consiglieri regionali a favore della cittadinanza valdostana. "Si tratta di gesti che ci rendono felici - dichiarano i consiglieri Luciano Mossa, Luigi Vesan, Manuela Nasso e Maria Luisa Russo - perché fanno felici le persone e perché, in un momento in cui le risorse sono minori, possono agevolare la vita della comunità. Non siamo gelosi di queste iniziative e se le altre forze politiche vogliono, possono tranquillamente imitarci". Nei prossimi giorni sarà invece consegnato un ecotomografo al reparto di pediatria dell'ospedale Beauregard.