'Buon appetito bambini', ok commissione

La quinta Commissione "Servizi sociali" ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di atto amministrativo che contiene le linee guida per la ristorazione collettiva nella prima infanzia da zero a tre anni "Buon appetito bambini". Il provvedimento dovrà ora essere adottato in via definitiva dalla Giunta regionale.

"Soddisfazione" è espressa dal presidente della commissione, Luca Bianchi (Uv): "Questo documento promuove i principi della sana alimentazione con un'attenzione particolare all'identità del territorio". L'atto è stato illustrato in Commissione dall'Assessore regionale alla sanità e politiche sociali, Mauro Baccega, che è stato sollecitato "affinché in tutte le comunicazioni agli enti gestori sia espressamente richiamata la necessità di porre un'attenzione prioritaria all'utilizzo di prodotti della filiera locale, al fine di valorizzare e rivitalizzare le produzioni territoriali".