M5S, trasferimento vigili fuoco sia rapido

"Da sempre il M5S si è dichiarato a favore del trasferimento dei Vigili del fuoco dalla gestione regionale a quella nazionale, anche in forza del risultato del referendum che ha visto la stragrande maggioranza dei Vigili del fuoco valdostani optare per questa soluzione. Occorre rapidamente giungere ad una soluzione non solo per migliorare le condizioni di questi lavoratori, ma anche per rendere più efficiente e più efficace un servizio tanto importante per la sicurezza di tutti i cittadini valdostani". E' quanto dichiara, in una nota, il gruppo Movimento 5 Stelle, in merito al futuro dei vigili del fuoco valdostani.

"Ho sollecitato il Presidente Fosson, con esito favorevole, affinché al tavolo politico previsto per il 5 giugno prossimo a Roma - aggiunge il capogruppo Luciano Mossa - vi siano anche i parlamentari valdostani, Elisa Tripodi e Albert Lanièce".