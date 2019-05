Barocco, creare comparto unico sicurezza

"La soluzione è la creazione di un comparto regionale della sicurezza. Questo dovrà prevedere soluzioni organizzative, contrattuali e previdenziali per i Vigili del Fuoco, la Forestale, la Polizia locale e per chi opera in tale settore". E' la proposta avanzata da Jean Barocco, consigliere regionale dell'Union valdotaine, in merito alla vicenda del trasferimento dei vigili del fuoco valdostani. Tale soluzione "dovrà essere trovata in armonia con il nostro Statuto di Autonomia, soprattutto in questo momento in cui da più parti i valori autonomistici sono attaccati da atteggiamenti neo centralisti con cui vengono messe in dubbio le legittime richieste di decentramento federalista provenienti da numerose regioni".

Riguardo alle richieste dei vigili del fuoco valdostani, che Barocco ritiene "legittime": "Credo che possano essere soddisfatte sfruttando le nostre competenze statutarie. Sono infatti convinto che l'Autonomia si difenda solo esercitando ed aumentando le proprie competenze e non privandosene".