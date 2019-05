Intercultura,borsa studio per valdostano

Sarà consegnata giovedì 16 maggio, alle 15.30, a Palazzo regionale, la borsa di studio per la formazione internazionale, voluta dal Consiglio Valle in collaborazione con la Fondazione Intercultura onlus di Colle di Val d'Elsa (Siena). Saranno presenti i componenti dell'Ufficio di Presidenza, la Presidente del centro locale Intercultura di Aosta e il responsabile di zona per lo sviluppo del volontariato di Intercultura.

La borsa di studio, del valore di 6 mila euro, sarà consegnata a un giovane residente in Valle d'Aosta, iscritto ad una scuola superiore e risultato vincitore della selezione effettuata dalla Fondazione Intercultura, che ha sottoposto i candidati ad un test attitudinale e ad un colloquio individuale.

"Il progetto, che prevede il finanziamento di un soggiorno di studio annuale in un paese francofono, si pone l'obiettivo di investire sui giovani e sulle loro competenze internazionali - si legge in una nota - tenendo in particolare considerazione la peculiarità francofona della nostra regione".

La Fondazione Intercultura è nata per "favorire una cultura del dialogo e dello scambio interculturale" e "aiutare le nuove generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società multiculturale".