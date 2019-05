Rc, su Cva tante idee e ben confuse

"Società totalmente pubblica + norma di attuazione. Se si assumono questi due obiettivi, si può raggiungere un grande risultato per la comunità valdostana, se manca uno dei due elementi la formula non funziona più". Lo scrivono, in una nota, i consiglieri di Rete Civica all'indomani del lungo dibattito in aula sul futuro della Compagnia valdostana delle acque.

"Una norma di attuazione dello Statuto speciale - aggiungono Chiara Minelli e Alberto Bertin - può consentire alla Valle d'Aosta un ampio margine di autonomia nella disciplina dell'attività idroelettrica locale e nelle modalità di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni di acque. Una specialità di condizioni che può essere utilizzata solo da una società che sia interamente pubblica, braccio operativo della Regione e che svolga un servizio per l'intera comunità valdostana". "Rispetto a questa linea molto chiara - proseguono - abbiamo invece assistito in Consiglio regionale a dichiarazioni confuse e alla presentazione di documenti molto contraddittori da parte sia della maggioranza sia della Lega".

Secondo Rete civica, "la Lega ha presentato sette risoluzioni in cui c'è di tutto e il contrario di tutto, un atteggiamento sorprendente che ha evidenziato però in modo eloquente che non ha una linea univoca e definita sulla questione; la maggioranza, poco compatta, ha invece presentato una risoluzione in cui si dice di volere sia una norma di attuazione sia la quotazione in borsa di CVA, due proposte inconciliabili".