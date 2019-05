Mouv', brutte notizie per rimborsi km a forestali

"Brutte notizie per i rimborsi chilometrici ai forestali. I tecnici hanno spiegato che non sarà possibile pagare i rimborsi in quanto una norma nazionale stabilisce che le sentenze relative a questioni di personale non sono automaticamente applicabili a tutti dipendenti ma solo a coloro che vincono il ricorso. Quindi gli operai forestali o ex operai che vogliono ottenere i rimborsi dei chilometri che hanno percorso con i propri mezzi durante il lavoro devono, singolarmente o in gruppo, fare causa alla Regione, purché abbiano prove inconfutabili di aver usato il proprio mezzo per lavoro e dei chilometri percorsi". E' quanto si legge in una nota di Mouv' al termine dell'audizione in terza Commissione dedicata ai lavoratori dei cantieri forestali.

"Mi sembra che questa volta Golia abbia schiacciato Davide - commenta il consigliere Roberto Cognetta (Mouv') - perché sostanzialmente la Regione ha risparmiato sulle spalle degli operai forestali quando, in realtà, non poteva farlo e ora per avere ragione i dipendenti devono spendere soldi per andare in giudizio senza che ci sia la certezza di avere ragione. Una cosa indegna. Sul parere rilasciato alla Commissione, a mio avviso, sono necessari ulteriori approfondimenti in quanto non sono convinto fino in fondo del quadro normativo prospettato. Quindi ritengo sia opportuno lavorare ancora su questo fronte. Comunque la questione dei rimborsi è l'ennesimo capitolo della gestione assurda dei dipendenti forestali fatta da chi governa ancora oggi".