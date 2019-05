Rete civica, scorrettezze da amministratore Cva

Rete Civica ritiene "inammissibili e scorrette" le affermazioni dell'amministratore delegato di Cva, Enrico De Girolamo, nella settimana che ha preceduto il dibattito in Consiglio regionale sulla conclusione dei lavori della Commissione speciale sulla Compagnia valdostana delle acque.

In dettaglio, "l'amministratore è più volte intervenuto tramite gli organi di informazione per chiedere rapide decisioni, prospettare scenari negativi, indirizzare la discussione nel prossimo Consiglio regionale verso quella quotazione in borsa caldeggiata da tempo dai vertici della società, come atto considerato positivo e risolutivo dei problemi". A tal proposito Rete Civica ha presentato un'interrogazione a risposta immediata che verrà discussa in apertura del Consiglio Valle del 7 maggio, in cui fra l'altro si chiede conto del dettaglio dei 250-300 milioni di investimenti che la Cva sarebbe pronta a fare e che secondo De Girolamo sarebbero bloccati dalle norme del Decreto Madia.