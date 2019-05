Relazione commissione Cva arriva in aula

(ANSA) - AOSTA, 2 MAG - La relazione conclusiva della sommissione consiliare speciale sulla Cva è uno dei principali temi all'rdine del giorno del Consiglio Valle che si riunirà il 7, 8 e 9 maggio in seduta ordinaria e, a seguire, in seduta europea e internazionale. L'Assemblea sarà chiamata a esaminare il piano pluriennale 2019/2021 per lo sviluppo del sistema informativo regionale.

Per quanto attiene l'attività ispettiva, sono 13 le interrogazioni depositate: due congiuntamente da Lega Vda e Mouv' sull'eventuale esternalizzazione di alcuni servizi per anziani e sulla nullità di contratti di assunzioni di personale in società partecipate dalla Regione; sei dalla lega Vda, tra cui la partecipazione della Regione alla manifestazione "Vinitaly" di Verona e la tempistica per la definizione del cronoprogramma inerente la realizzazione del collegamento intervallivo Valtournenche-Val d'Ayas; due da Mouv' che si occuperà anche dell'individuazione di percorsi per il recupero dei crediti vantati da Finaosta nei confronti della Casinò Spa; tre da Rete Civica-Alliance Citoyenne, di cui una sulla tempistica per la presentazione all'esame del Consiglio del "Programma strategico di interventi" per il potenziamento del trasporto pubblico.

In merito alle 22 interpellanze presentate, tre sono congiunte (Mouv' e Adu-VdA in merito al ricorso al Tar da parte di alcuni docenti per l'annullamento del concorso per Dirigenti scolastici; Rc-Ac e Movimento 5 Stelle a proposito delle indicazioni fornite ai componenti di parte regionale della Commissione paritetica per l'elaborazione di una norma di attuazione in materia di idroelettrico; Mouv' e Lega VdA sull'accordo di programma per il rinnovo del complesso funiviario "La Palud" nel comune di Courmayeur). Inoltre: una è del gruppo Adu-VdA (non istituzione della figura del Consigliere/a di fiducia); nove della Lega VdA, tra cui la definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse alle diverse strutture dell'Azienda Usl e gli intendimenti del Governo regionale in merito all'evoluzione del percorso concordatario riguardante la Casinò de la Vallée; quattro di Mouv' tra cui le indicazioni della Regione alla Finaosta per l'avvio di un'indagine in merito alla condotta del Presidente della Cervino Spa; tre del Movimento 5 Stelle tra cui l'organizzazione di iniziative per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno dei cambiamenti climatici; due di Rc-Ac tra cui valutazioni e intendimenti in merito ai nuovi collegamenti aerei con l'aeroporto Corrado Gex e ai contenziosi tra la Regione e Avda Spa. All'ordine del giorno figurano poi 21 mozioni, di cui 16 sono state rinviate dalla scorsa riunione consiliare. (ANSA).