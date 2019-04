Mezzalama,i complimenti di Rini e Fosson

(ANSA) - AOSTA, 30 APR - "Agli alpini Robert Antonioli, Michele Boscacci e Matteo Eydallin del Centro sportivo esercito che si sono aggiudicati il Trofeo Mezzalama vanno i complimenti dei presidenti della Regione e del Consiglio Valle, anche a nome del governo e dell'assemblea regionale". I vertici delle istituzioni regionali esprimono "congratulazioni anche alle vincitrici della categoria donne Alba De Silvestro in squadra con le francesi Axelle Mollaret e Lorna Bonnel, ad Henri Aymonod, primo valdostano al traguardo in quinta posizione insieme al bergamasco Pietro Lanfranchi e all'altoatesino Alex Oberbacher, e ai giovani Fabien e Sébastien Guichardaz che hanno vinto la terza edizione del Mezzalama Jeunes". Il Centro sportivo esercito si conferma "uno dei fiori all'occhiello della Valle d'Aosta con atleti che eccellono negli sport della neve e della montagna". Per i Presidenti Antonio Fosson ed Emily Rini "un grande plauso" va ai concorrenti e "agli organizzatori" di un'edizione "epica" per "le difficili condizioni meteo".(ANSA).