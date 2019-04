Ok variazione bilancio,manovra da 33 mln

(ANSA) - AOSTA, 18 APR - Con 18 voti a favore e 17 contrari il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato il disegno di legge per la variazione al bilancio di previsione finanziario della Valle d'Aosta per il triennio 2019-2021. Il valore della manovra è di 32,9 milioni di euro per il 2019, di 13,5 milioni per il 2020 e di 23,5 milioni per il 2021. Le risorse saranno destinate quasi interamente per finanziare spese di investimento. In particolare, per il 2019 sono stati stanziati 26,3 milioni per spese in conto capitale, 3,1 milioni per spese volte a incrementare attività finanziarie a valere sui Fondi di rotazione per imprese artigiane e industriali e attività professionali, mentre 3,5 milioni saranno impegnati per spese correnti. Per gli anni 2020 e 2021 tutte le risorse disponibili sono state destinate a spese di investimento.

