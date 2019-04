Piano trasporti arriva in Commissione

La bozza di Piano regionale dei trasporti è stata al centro dei lavori della quarta Commissione "Sviluppo economico" della regione Valle d'Aosta, che ha sentito l'Assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy. "E' stata una prima audizione - commenta il presidente della commissione, Jean Barocco (Uv) - che ha permesso di prendere conoscenza di questo importante documento di programmazione dei trasporti finalizzato ad addivenire ad una strategia regionale di politica trasportistica che caratterizzerà il decennio 2020-2030. A breve partirà anche una consultazione, prevista per legge, di tutti i portatori di interesse, che potranno far pervenire le proprie osservazioni". "Una volta raccolte queste proposte - conclude Barocco - la politica dovrà compiere le scelte definitive e di strategia, anche in relazione alle risorse disponibili, oltre che avviare con lo Stato le interlocuzioni necessarie per reperire i finanziamenti per le reti di competenza statale".