Da Univda borsa di studio su Lussu

Sarà consegnata giovedì prossimo 11 aprile, alle 11.40, nell'auditorium dell'Istituzione scolastica Regina Maria Adelaide, ad Aosta, la borsa di studio a Anxhelo Shatku, studente dell'Università della Valle d'Aosta per aver realizzato la tesi di laurea 'Autonomia e federalismo nel pensiero politico di Emilio Lussu'. L'iniziativa rientra nell'ambito della convenzione sottoscritta tra l'Assemblea legislativa e l'Ateneo valdostano a giugno 2018 con l'obiettivo di sviluppare attività di ricerca su temi di interesse prioritario per la Valle d'Aosta. Per il 2018, anno del 70/o anniversario dello Statuto speciale, il tema individuato per l'attribuzione della borsa del valore di 550 euro è stato la figura di Emilio Lussu, relatore del progetto di Statuto all'Assemblea costituente del 1948.