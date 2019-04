Premi, scelte finaliste Donna dell'Anno

Le attiviste umanitarie Cacilda Massango e Aminetou Ely e l'astrofisica Francesca Faedi sono le tre finaliste del 21/o Premio internazionale 'La Donna dell'Anno' 2019, promosso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d'Aosta. Il tema di quest'anno è 'Donne resilienti'. Una di loro sarà proclamata vincitrice il 31 maggio prossimo, ad Aosta, al teatro Splendor.

Cacilda Massango, mozambicana, si è scoperta sieropositiva e madre di una bambina malata. E' ora attivista di 'Eu Dreaum' in Mozambico, movimento in difesa del diritto alla salute e all'accesso gratuito alla terapia per i malati di Aids. La mauritana Aminetou Ely è stata costretta a sposarsi a soli 13 anni e nonostante le drammatiche condizioni sociali che ha vissuto nel suo Paese, ha portato avanti con determinazione la lotta per i diritti e ha fondato l'Associazione delle Donne Capi Famiglia' (Afcf), che combatte contro le violenze domestiche e sessuali, il lavoro domestico delle minorenni, la schiavitù, il razzismo, l'esclusione, la tratta e il matrimonio precoce, la povertà. Francesca Faedi, astrofisica marchigiana, si è dedicata in particolare alla ricerca e allo studio di pianeti extrasolari, rivoluzionando la ricerca scientifica, prima basata solo sulle osservazioni del nostro sistema solare. Una parte importante del suo lavoro consiste nella divulgazione scientifica, all'estero e in Italia.

Le tre finaliste sono state selezionate dalla giuria del Premio, presieduta dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta e composta da tutte le Consigliere regionali, da una referente del Soroptimist Club International della Valle d'Aosta e da un rappresentante del media partner "Donna Moderna".

Il Soroptimist International Club Valle d'Aosta ha attribuito il proprio riconoscimento a Elisabetta Iannelli, avvocato e vicepresidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro parenti e amici.

Da oggi è possibile votare una delle tre finaliste per l'attribuzione del Premio popolarità sul sito del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (www.consiglio.vda.it). Durante la cerimonia di premiazione, una targa speciale sarà assegnata a una delle tre finaliste dal direttore del settimanale Donna Moderna, media partner del Premio.