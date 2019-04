Marquis,variazione bilancio per crescita

(ANSA) - AOSTA, 1 APR - La variazione al bilancio di previsione è "finalizzata alla crescita e allo sviluppo", in quanto "le risorse sugli anni 2020 e 2021 sono tutte destinate agli investimenti, mentre quelle che incidono sull'esercizio 2019 sono di 26,3 milioni per investimenti e il resto in spesa corrente". Lo ha spiegato oggi Pierluigi Marquis, presidente della seconda commissione del Consiglio Valle, al termine della riunione in cui è stato avviato l'esame dei documenti normativi riguardanti la manovra finanziaria che mette a disposizione 32,9 milioni di euro nel 2019, 13,5 milioni nel 2020 e 23,5 milioni nel 2021.

"Nel dettaglio - ha aggiunto Marquis - ci sono 4,6 milioni di euro di sgravi Irap per incentivare la ripresa del lavoro mentre 8,8 milioni sono destinati alla finanza locale. Vi sono poi interventi a favore della sanità, in spesa corrente e, soprattutto, per investimenti. Sono stati ammessi anche i liberi professionisti ai benefici di cui alla legge 6/2003, così come previsto dalla finanziaria regionale. Anche per il settore dell'agricoltura vi è stato un occhio di riguardo introducendo la possibilità di sostenere la monticazione attraverso degli aiuti a fondo perduto. Infine, per la scuola sono stati riservati 2,7 milioni alla scuola di Pont-Saint-Martin al fine di consentire la realizzazione di una scuola per moduli che ospiterà temporaneamente le classi della bassa Valle".

Dopo le audizioni di oggi del presidente della Regione, dell'assessore regionale alle finanze, del presidente della società Funivie Monte Bianco e della società Finaosta, oltre che dell'assessore regionale all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, nei prossimi giorni si proseguirà con il Consiglio permanente degli Enti locali valdostani e con l'assessore all'agricoltura, turismo e beni culturali. I disegni di legge dovrebbero essere esaminati in alula nella seduta in programma il 17 e il 18 aprile prossimi. (ANSA).