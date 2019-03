Torna in aula ferrovia Aosta-P.S.Didier

Uno studio propedeutico per la riclassificazione della linea ferroviaria Aosta- Pré Saint Didier - oggetto di un'interrogazione di Rete civica e Movimento 5 stelle - sarà discusso dal Consiglio Valle nella prossima riunione, in programma il 3 e 4 aprile. L'ordine del giorno è composto da 58 oggetti, tra cui 10 interrogazioni, 25 interpellanze, 14 mozioni e 4 risoluzioni.

In apertura dei lavori la Presidente dell'Assemblea relazionerà sull'intesa di cooperazione interparlamentare tra il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, il Parlamento della Federazione Wallonie-Bruxelles e il Parlamento della Repubblica e Cantone del Jura. Tra le altre interrogazioni, la Lega Vallée d'Aoste si occuperà anche dell'approvazione delle linee guida per il servizio di gestione della Cittadella dei Giovani per il periodo primo gennaio 2020-31 dicembre 2021 mentre Mouv' chiederà notizie della tempistica per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della Nuova Università della Valle d'Aosta, il Movimento 5 Stelle della situazione occupazionale in Valle d'Aosta, e Rete civica della totale apertura al pubblico del Parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans.

In merito alle interpellanze, tra gli argomenti da affrontare ci sono i lavori finanziati nell'ambito del Contratto di programma fra Ministero dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (Rete civica-M5S), la destinazione urbanistica dell'area F8 del Comune di Aosta (Lega Vda-M5S), misure per contenere i finanziamenti per i lavori di ristrutturazione dell'aeroporto di Aosta (Adu), applicazione delle norme per la determinazione dei canoni di affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Lega Vda), interventi per la risoluzione delle gravi criticità all'interno dell'Università della Valle d'Aosta (Lega Vda), messa in sicurezza della Caserma dei Vigili del fuoco di Aosta e della palazzina uffici dell'aeroporto (Mouv').